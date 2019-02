Universitario de Deportes: Nicolás Córdova no aprobó el fichaje de Luis Aguiar

El entrenador de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, no aprobó la llegada de Luis Aguiar al cuadro crema y, de esta manera, la administración temporal decidió no insistir en su contratación: su posible llegada era para reemplazar el espacio dejado por Roberto Siucho.

La dirigencia del club de Ate, liderada por Carlos Moreno, había manifestado previamente su interés por el 'Canario', sin embargo, toda operación estaba sujeta a la aceptación del estratega chileno, quién habría desistido en su incorporación.

No va! No hay aprobación del comando técnico y Aguiar no va. https://t.co/gkyHA8N5oj