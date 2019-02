Piratas FC vs Real Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 Movistar

Molinos El Pirata vs Real Garcilaso EN VIVO por GolPeru │ El club Pirata F.C presentó hace unos días en conferencia de prensa la "nueva camiseta" que los van identificar en la presente temporada profesional, así es como se vestirán en el campeonato de la Liga 1. Con un color verde claro y oscuro, junto a unas esferas pequeñas en el pecho.

Molinos El Pirata vs Real Garcilaso EN VIVO por GolPeru │ Los jugadores que mostraron la nueva camiseta para Piratas FC o 'Molinos El Pirata' fueron el volante ex Sporting Cristal y Alianza Lima; Anderson Cueto, Carlos Canales, Erick Perleche, Josimar Serrato y el colombiano Jimmy Valoyes que llegó para la presente temporada. Con esto quedó el conjunto totalmente listo para jugar de una vez por todas las primera división

En el caso de Real Garcilaso, la polémica nuevamente está rondando el club cusqueño, porque emitió un comunicado en donde desmiente las versiones que indican que Danilo Carando, iba abandonar la institución cusqueña.

No obstante, este panorama no terminó siendo tan cierto. Porque Libero.pe a través de Gustavo Peralta, pudo conocer que el 'Colorado' no está cómodo en la ciudad imperial y que dicha emisión del comunicado fue sin la aprobación del atacante argentino; Danilo Carando, por el contrario fue emitido para ejercer presión y esto no gustó para nada en el futbolista.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL PIRATAS FC VS REAL GARCILASO:

Fecha: lUNES 17 de febrero de 2019

Hora: 3:30 p.m. (hora peruana)

Escenario: Estadio Francisco Mendoza Pizarro.

GUÍA TV - PIRATAS FC VS REAL GARCILASO │ EN VIVO:

Chile: Perú Mágico

Perú: Gol Perú

Internacional: Bet365, Fanatiz

Estados Unidos: Fanatiz, Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL PIRATAS FC VS REAL GARCILASO?

