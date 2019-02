Sporting Cristal: ‘Tití’ Ortiz ya cuenta con carné de cancha y podría debutar el domingo ante Alianza

Buenas noticias para los celestes. El reciente fichaje de Sporting Cristal, Christian Ortiz, recibió el carné de cancha y podría debutar en la Liga 1 durante el encuentro ante Alianza Lima el domingo en el Estadio Nacional.

Con esto, Claudio Vivas suma una nueva opción en ataque tras la suspensión de una fecha por su expulsión el partido pasado ante Sport Huancayo. Por ahora, Cristian Palacios asoma como la principal carta de gol del cuadro celeste.

El transfer del ex jugador de la Universidad San Martín llegó en las últimas horas a las oficinas de la FPF y con ello pudo obtener su carné de cancha para poder participar en el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Por lo demás, Claudio Vivas tiene a su once confirmado para enfrentarse al equipo de Miguel Ángel Russo en el Nacional. El ‘Pato Álvarez irá al arco junto a Madrid, Revoredo, Merlo y Céspedes en la defensa. Calcaterra, Cazulo, Arce, Pacheco y Gonzales en la volante, dejando solo a Palacios como nueve de área.

EL DATO

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan este domingo en el Estadio Nacional por la fecha 2 de la Liga 1 Movistar.

Tití Ortiz ya tiene carné de jugador en Sporting Cristal y puede debutar el domingo ante Alianza Lima en Nacional. In, in, in, innnnnformó!!!!! @MovistarDeporPe