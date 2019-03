Ricardo Gareca y su crítica al Estado: "Pudo haber hecho más para no perder el Mundial Sub-17" [VIDEO]

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la decisión de la FIFA de quitarle al Perú la organización del Mundial Sub-17. Ante ello, cuestionó el poco compromiso del Estado para sacar adelante un evento de esa talla.



"Es una lástima. Tenía expectativas que se organice acá. Creo que es un retroceso. Debería haber un compromiso mayor, no solo la Federación hace lo que puede, el Estado pudo haber hecho más para que se pudiera desarrollar en el Perú", dijo Gareca inicialmente.

Tras ello, Gareca hizo una dura reflexión sobre la realidad peruana. "El fútbol no es una prioridad y a mi me queda claro. El fútbol en el Perú no es prioridad", indicó.



Luego de ello, dejó en claro que "está convencido que la educación y el deporte forma personas competitivas".

Es importante recordar que en la víspera, Ricardo Gareca presentó su lista de 23 jugadores para los amistosos ante Paraguay y El Salvador.