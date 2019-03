Miguel Ángel Russo: "Es muy probable que Mauricio Affonso no juegue ante Palestino ni ante River Plate"

El entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, tiene una titánica tarea: deberá de hallar al reemplazante ideal para Mauricio Affonso. Y es que según informó el estratega argentino, el delantero uruguayo todavía no se ha recuperado del todo de su lesión, situación que lo marginaría, incluso, de la Copa Libertadores.

"Pensamos que la recuperación de Affonso sería en menos tiempo, pero será más larga, incluso es muy probable que no juegue ni ante Palestino ni River Plate por la Copa Libertadores y eso, de alguna manera, es darle una ventaja al rival. Su lesión en sí puede ser simple, sin embargo lo que complica todo es la zona en donde tiene el problema. ¿Cómo va Cuba? Lo vamos a cuidar estos días y esperemos que esté recuperado para el partido del martes en Chile", indicó.

Russo se mostró mortificado por las derrotas que ha sufrido Alianza Lima en el campeonato local, no obstante, pidió calma para manejar la adversa situación. "Duele no ganar pero lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Lo sucedido en los últimos partidos, sobre todo ante Municipal, nos queda de enseñanza. Se vienen días complicados y tenemos que guardar tranquilidad y lo digo por los más jóvenes como Gonzalo Sánchez, Fuentes y el propio Quevedo, quienes tratan de hacer bien las cosas y terminan por abrumarse. Los más chicos se van haciendo jugando, no hay otro camino. De hecho que molesta perder, pero de nada sirve entrar en la desesperación", dijo en conferencia de prensa.

Acerca de sus dos próximos encuentros en la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo indicó que "Palestino y River son rivales muy complicados más aún de locales, pero se viene la etapa de definir la serie y no descarto nada. La consigna es arrancar puntos de visita y luego venir a jugar con todo en Matute. ¿Estadio Nacional? Si yo quiero recibir a mis visitas, que vengan a mi casa".

Finalmente, se refirió al partido que sostuvo la selección peruana y El Salvador en Estados Unidos, en donde la 'Bicolor' cayó por 2-0. "Fue un partido raro porque Perú tuvo todo para ganarlo, sin embargo ese autogol los complicó demasiado", concluyó.