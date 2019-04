Periodista colombiano sobre de FBC Melgar: "Junior no está al nivel de los equipos importantes del continente" [VIDEO]

FBC Melgar dio un gran paso en su intento por clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Pautasso se impusieron por la mínima diferencia ante Junior de Barranquilla, elenco que es dirigido por Luis Fernando Suárez.

No obstante, la derrota fue tomada por sorpresa en Colombia, país donde criticó severamente al equipo 'colocho' por su participación en el Estadio Monumental de la UNSA: el periodista deportivo Daniel Angulo fue uno de los que analizó la caída ante el conjunto 'rojinegro'.

"Es una clara evidencia la falta de jerarquía que tiene Junior que lo veíamos desde instancias de la semifinal de la Copa Sudamericana, porque le costaba mucho trabajo sacar adelante esos partidos. Yo creo que hizo una buena Copa Sudamericana porque enfrentó a equipos de nivel muy flojos", indicó.

"No estamos al nivel de los equipos más importantes de Sudamérica. Yo no me imaginé que Junior fuera verse tan mal, como se vio sobre todo en el Primer Tiempo. Hay una superioridad de los equipos de Brasil, Argentina, pero que hoy, contra un equipo de Perú, más allá que siempre advertí que cuando va a jugar en Arequipa no le va bien. Me sigue sorpendiendo que no levante", agregó.

La victoria de FBC Melgar le devolvió a la vida al cuadro de Jorge Pautasso puesto que, con 4 puntos, queda con opciones latentes de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y en el peor de los casos, está asegurando un cupo para la Copa Sudamericana. Por su parte, Junior de Barranquilla acumuló su tercera derrota consecutiva en el certamen internacional y sus chances son mínimas de clasificar.