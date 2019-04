Insólito: Un Marino estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Árbitros en la Liga 1

Hace poco, el directorio de la Comisión Nacional de Árbitros presentó su carta de renuncia a la FPF. Gianmarco Chiapperini dejó el cargo de presidente de la CONAR que había asumido en agosto del año pasado en medio de una coyuntura accidentada para el presidente de la época Edwin Oviedo, quien venía siendo investigado por los casos "Cuellos Blancos del Puerto" y "Los Wachiturros de Tumán".

Pero, ¿Quién es Gian Marco Chiapperini? Según la página web de la Marina de Guerra del Perú, este año acaba de asumir la Dirección de Salud de la Marina. Posee los grados de Magíster en Informática y en Desarrollo y Defensa Nacional, asimismo ha seguido el Curso de Gestión de Calidad Institucional en la Universidad Católica del Perú.

En la Marina ha ocupado varios cargos importantes como Jefe del Departamento de Seguridad del Cuartel Naval La Perla, Jefe de la Oficina de Informática de la Dirección de Armas Navales, Jefe del Departamento de Comercialización de la Oficina Naviera Comercial, Jefe de la Oficina de Sistemas del Servicio Industrial de la Marina, Agregado de Defensa Adjunto y Naval a la Embajada del Perú en Ecuador, entre otros.

La llegada de Chiapperini a la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Peruana de Fútbol se produce gracias al llamado de confianza del ex secretario general Juan Matute. Al interior de la CONAR hubo un malestar tremendo porque el nuevo líder no tenía la experiencia debida en el arbitraje. Su currículum, muy profesional y bien posicionado en la Naval, no tenía ninguna relación con el fútbol. La decisión de colocarlo en la Videna no fue acertada.

Según fuentes de San Luis, Chiapperini no tenía liderazgo, desconocía el sistema y no afrontaba públicamente los problemas de la institución. "No se le veía en las actividades de la Comisión, nunca daba la cara a la prensa y en lugar de ir él mismo a la Conmebol para ver el tema de la implementación del VAR en el Perú, mandó a dos directivos. La CONAR no tenía y no tiene presencia a nivel internacional", nos comentaron.

Otro hecho que mortificó al gremio arbitral es que en el mes de febrero, Chiapperini no asistió a la Plenaria, un evento esperado con mucha ilusión por los jóvenes árbitros para ser ascendidos. "Se disculpó diciendo que debía atender temas personales. La Plenaria parecía un mercado, los títulos no tenían firmas, los árbitros se tomaron fotos y luego tuvieron que devolver sus títulos para regularizar las firmas", revelaron nuestras fuentes.

Asimismo, nuestras fuentes señalaron que el Reglamento de Organización y Funciones estaba desactualizado y que los directivos de CONAR no podían entrar a los estadios para evaluar el desempeño de los jueces. Muchas veces los mismos clubes tenían que entregarles entradas de cortesía. Definitivamente, Chiapperini no tenía el perfil y el liderazgo para dirigir a la Comisión Nacional de Árbitros. La FPF está evaluando a los nuevos integrantes del directorio de la CONAR. De momento, Julio Arévalo ha asumido de manera interina.