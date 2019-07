¿Jugarías en Universitario? La inesperada respuesta de Joa Arroé ante complicada pregunta [VIDEO]

Tras su buen partido en el triunfo de Alianza Lima ante Sporting Cristal el viernes por la segunda fecha del Torneo Clausura, Joazhiño Arroé fue asediado por la prensa local respondiendo a todo tipo de incógnita.

Por ello, el volante creativo de Alianza Lima visitó el set de Fox Sport Perú donde fue sometido a una serie de preguntas una más comprometedora que otra. Incluso se animó a señalar que podría competirle el puesto a Christian Cueva en la Selección Peruana.

Sin embargo, todo de complicó cuando Alán Diez, conductor de Fox Sports Radio Perú, le consultó a Joazhiño Arroé si este se atrevería a jugar alguna vez en el rival de toda la vida: Universitario.

"Soy muy profesional en mi trabajo y si en algún momento me toca. Bueno, no sabría decirlo ahora, porque hoy estoy defendiendo a Alianza Lima y creo que por respeto a ellos no voy a hablar del equipo rival", aseguró el volante de Alianza Lima.

Joazhiño Arroé ha sido una de las piezas claves en Alianza Lima para el buen arranque del cuadro íntimo en este Torneo Clausura. Y es que en la primera parte al mando de Miguel Ángel Russo, el ex volante de Sport Boys no tuvo un buen rendimiento.