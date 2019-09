Jesús Chávez acepta la realidad de Sport Boys: "aún no estamos salvados"

Jesús Chávez es uno de los artífices del crecimiento de Sport Boys en el Clausura. Ayer marcó uno de los cuatro goles de la victoria sobre UTC en el Callao.

Tras el final del compromiso, el "Chucho" Chávez destacó la entrega de la "Misilera" en los últimos compromisos de la Liga 1 2019.

"Este es el Boys. Las peleamos todas, no hay ninguna jugada que no dejemos de luchar. La hinchada también juega un papel importante", expresó Jesús Chávez.

Acto seguido, el atacante de Sport Boys dijo. "Estábamos muy lejos de todos, hemos podido sumar varios puntos, pero no podemos dormirnos, debemos seguir sumando para salvarnos de la baja. Ahora toca un partido complicado, pero debemos ir y sumar", agregó a "Gol Perú".

Eso sí, Jesús Chávez dejó en claro que no se pueden "dormir" en el campeonato. "Aún no pueden confiarse. Hoy por hoy se están dando las cosas, pero no podemos descuidarnos ya que aún no estamos salvados", sentenció.

DATO: Con el triunfo de 4-0 sobre UTC, Sport Boys llegó a los 24 puntos en el acumulado.