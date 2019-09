Fernando Martel acabó con el misterio: el porqué no siguió en Alianza Lima

Doce años después, el hincha de Alianza Lima encuentra una respuesta a uno de los grandes misterios luego de lograr aquel inolvidable título nacional del 2006 con Fernando Martel como figura: la no continuidad del atacante chileno en la siguiente temporada.

En una entrevista con el programa radial 'Puro Gol', Fernando Martel se sinceró sobre su etapa en Alianza Lima y no solo aseguró que le hubiese gustado seguir en Matute, sino que acusó a excompañeros de pedir su salida a la dirigencia.

"Me hubiese gustado quedarme 2 o 3 años más en Alianza Lima, pero sé que muchos referentes no me querían porque era un tipo ganador y el hincha me prefería. Después que acabó la temporada con título, nadie (directiva) me llamó", afirmó el exfutbolista chileno.

"Hasta ahora no sé cómo no me quedé en Alianza Lima, pero me imagino que los referentes de ese entonces hablaban con la directiva, porque un extranjero en una temporada, a punta de fútbol y ganas, se metió al corazón hincha. Igual sigo al equipo, Alianza Lima es mi segunda casa", abundó Fernando Martel.

Ahora bien, el exseleccionado chileno consideró que hizo la diferencia en nuestro fútbol y que aquello chocó con la mentalidad del jugador peruano. "Yo siempre fui claro y frontal en Alianza Lima, siento que le inyecté al fútbol peruano entrega y sacrificio, cosa que en ese año no había dentro del torneo local, no existía un gusto al trabajo duro. Al día de hoy todo cambió, me alegra que esa mentalidad no siga más en Perú", precisó.

"Quizás el problema del fútbol peruano en ese entonces era el tema de la mentalidad competitiva y no querer trabajar. Salían para volver rápido al extranjero, no habían ofertas de afuera, no existía un respeto por la camiseta que se defendía. Me alegra que hoy Perú haya crecido", afirmó Fernando Martel para explicar el crecimiento del fútbol peruano y el éxito de la Selección Peruana.

Fernando Martel, ¿dejó amigos en Alianza Lima?

El exjugador chileno, retirado en el 2013, reveló que el fútbol no le dejó muchos amigos, pero que sí hizo buenas relaciones en Matute. "Ese año en Alianza Lima hice buenas relaciones con George Forsyth, 'Panchi' Pizarro y Rodrigo Pérez. Con quienes siempre converso y nos comunicamos para bien. Felicito al nuevo alcalde de La Victoria, porque es un tipo leal", puntualizó.

Los números de Fernando Martel en Alianza Lima

El exfutbolista chileno llegó con 30 años a Alianza Lima procedente del Cobreloa de su país y su impacto fue inmediato: fue la figura excluyente en el título del Torneo Apertura 2006. Posteriormente, su rendimiento decayó como el de todo el equipo, pero fue clave en las finales nacionales ante Cienciano. Anotó 5 goles en el año.