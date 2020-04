Paolo Hurtado: "Entre Sporting Cristal o la 'U' prefiero jugar en Cristal"

Paolo Hurtado juega en Europa desde 2012. El volante peruano juega hoy en la liga turca, pero en una entrevista a Movistar Deportes reveló que posibilidades tendría de estar nuevamente en el fútbol peruano y con qué equipo.

El futbolista nacional sigue entrenando con sus compañeros del Konyaspor en Turquía pese a que este país tiene alto número de infectados por el coronavirus. Tras ocho años en el viejo continente expresó que si regresara lo haría por Alianza Lima; sin embargo, señaló que podría militar en otro club importante del país.

“Entre la 'U' y Cristal, hubiera jugado en Sporting Cristal. Pero el día que vuelva sé que lo haré a Alianza y será para campeonar. También me hubiera gustado jugar en Sport Boys porque soy del callao” sostuvo Paolo Hurtado en Movistar Deportes.

Hurtado aclaró que quiere permanecer jugando fuera del Perú, ya que eso le permitirá tener más chances de ser convocado a la selección que dirige Ricardo Gareca.

"Si debo salir, quiero hacerlo de la mejor manera. Me fue bien en Portugal, pero voy a donde me toque, lo tomaré con mucho profesionalismo. Mi cabeza está en hacer las cosas bien y ver si se me quedo más tiempo o acabar bien mi contrato. Jugar en el extranjero te ayuda a ser convocado a la selección", concluyó.

Paolo Hurtado volvió a jugar con su club en febrero luego de pasar por una fuerte lesión en junio del año pasado, durante un duelo entre Perú y Colombia previo a la Copa América. Tuvo una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.