Hansell Riojas vuelve a admitir que se equivocó y pide disculpas a la hinchada de Alianza Lima

En tiempos de cuarentena y cuando el fútbol está paralizado por el Coronavirus, Hansell Riojas volvió a hablar de su salida de Alianza Lima. El defensa de Sport Boys contó que se equivocó y le pidió disculpas a la hinchada blanquiazul.

"Sí cometí un error, que es lo más obvio porque de no haberlo hecho hubiera podido estar en las finales y por eso pido disculpas. Haya hecho lo que haya hecho, me equivoqué en un momento que no debí hacerlo pero no tuve ningún altercado con el técnico, no tuve una falta de respeto, simplemente estuve en un momento donde no tenía que estar, no era la hora correcta y lo he dejado en el pasado", señaló el ahora jugador de Sport Boys a la 'Revista Blanquiazul'.

"Claro que todo esto me trajo consecuencias pero estoy saliendo de esto. No me importa lo que se diga de mí, hay personas que han escrito cualquier cosa pero desde mi posición es un tema que lo tengo cerrado. Me equivoqué, la falta los implicados la saben, yo le pido disculpas a los hinchas de Alianza. Estoy en un proceso de cambio y ahora es más importante ver lo que está por venir que lo que quedó atrás", agregó Hansell Riojas.

Acto seguido, el futbolista admitió que venia hablando con la gente de Sport Boys. "Después del año pasado estuvimos conversando con Boys y se dio la posibilidad de regresar, era algo que tenía planificado, quizás no ahora pero sí con el tiempo. Hemos formado un buen plantel", manifestó.

Por último, Hansell Riojas se refirió a la etapa de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima.

"El equipo demostró en algunos partidos crecimiento pero no supimos mantenerlo, lo de la Copa nos chocó bastante, tuvimos rivales muy complicados. Hay una presión muy importante al ser jugador de Alianza y cuando no se dan ciertos resultados es más. Dentro de lo que pudimos aprender le sacamos provecho, pero al final todos pasamos", sentenció el defensa de Sport Boys.