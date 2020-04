Adrián Balboa sobre actos de indisciplina: “En Perú lo toman como un delito”

Adrián Balboa llegó el año pasado a Alianza lima y desde un comienzo, se metió a la hinchada al bolsillo a punta de goles y el esfuerzo desplegado en el campo de juego. Si bien antes de la para por el coronavirus no pudo anotar, confía en ayudar al equipo con su olfato goleador.

“Obviamente que siendo delantero es bonito hacer goles y sé bien que este año no he podido porque también el grupo no está jugando como el año pasado. No hemos tenido muchas chances de gol, creo que no es problema mío, por ese lado estoy un poco más tranquilo”, le contó el uruguayo a La República.

Además, ‘Rocky’ también agregó que la final del año pasado con Binacional no se olvida y que los árbitros terminaron influyendo. “No fuimos porque bueno, así es el fútbol. Sigo pensando que los jueces se equivocaron y es difícil jugar en Juliaca. Igual demostramos que merecimos salir campeones nosotros. Estuvimos a un gol del alargue, si lo conseguíamos estaba convencido que lo ganábamos, pero creo que perdimos con dignidad”, detalló.

El delantero, que pasó por el fútbol griego y argentino, también tocó el tema de las indisciplinas: “En Perú lo toman como un delito, como que está mal, pero pasa en todos los países, solo que afuera no los filman a los jugadores. Por ejemplo, si un jugador de Peñarol sale con su chica, nadie le hace problema”

‘Rocky’ siguió dando más detalles desde su punto de vista. “Ahora recuerdo un ‘ampay’ de Carlos (Ascues) y Jean (Deza), quienes salieron después de haber ganado y al día siguiente teníamos libre. Creo que no estaban haciendo nada malo. A mí, sinceramente, no me molesta para nada cómo llevan su vida mis compañeros”, mencionó.

Por último, aclaró que no hubo problemas en la interna antes y durante la salida de Pablo Bengoechea y que el DT siempre hablaba con él para corregirle ciertos aspectos: “Me mostraba lo que pensaba él, cómo tenía que actuar dentro de la cancha y siempre traté de hacerle caso. Estoy muy agradecido a él”.

Cabe mencionar que Balboa dijo que el nuevo estratega, Mario Salas, mantiene constante conversación con los jugadores y que aprovechó para explicarles cuál es su manera de jugar y lo que espera del equipo una vez se supere la situación actual.