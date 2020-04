STRONG by Zumba, el nuevo formato que propone Aurelio Saco Vértiz para el fútbol peruano | ENTREVISTA

Escribe: Diego Sotomayor Soto

Su retiro del fútbol profesional sucedió antes de lo que se imaginó. En el 2016, cuando militaba en el Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos, Aurelio Saco Vértiz decidió ponerle fin a su carrera a los 27 años señalando que había perdido la felicidad pateando una pelota.

Ahora su mundo es distinto. El exjugador de Universitario está metido en el mundo fitness e incluso le va mejor que en el fútbol. ¿Cómo así llegó a Sport Boys y cuáles son sus objetivos? Los detalles en esta entrevista con LÍBERO.

¿Por qué le dijiste adiós al fútbol a temprana edad?

Fue de casualidad. En el mundo ideal yo quería retirarme a los 35 o 36 años y poner un negocio o una escuela aquí en Estados Unidos, país donde siempre quise vivir.

¿Alguna lesión de consideración? Tenías 27 años cuando le pusiste fin a tu carrera…

En el 2016 termino no estando feliz jugando al fútbol profesional. No me sentía contento. Hace poco escuchaba a Johan Fano decir ‘cuando uno no se siente contento y feliz con lo que uno hace día a día, ahí es donde debes reconsiderar si estás en el camino correcto’. Eso me pasó y el preparador físico de mi último club (Fort Lauderdale). Casiano Costa. me dijo que estudie para la preparación física y que lo ayudara por las tardes. Seguí su consejo y poco a poco me comenzó a enamorar el trabajo.

Ahora estás en el mundo fitness, muy distinto al fútbol. ¿qué diferencias le encuentras y si económicamente te va mejor?

Mi pasión es el fútbol, lo amo, pero yo soy una persona muy deportiva. Me encanta nadar, juego vóley, básquet. Me llamas a lo que sea y yo me apunto a jugarlo. Me encanta estar en este ámbito donde todo es salud. No te imaginas lo gigante que es el mundo fitness. Y no te puedo negar que también me enamoré porque vi un crecimiento económico importante.

El técnico Marcelo Vivas dijo que no fuiste contratado por Sport Boys, ¿por qué trabajas gratis?

Estoy colaborador con el Boys y muy contento la verdad con el profe Alfredo Bernal que me contactó. Mira, yo me dedico al fitness en Estados Unidos, es mi nuevo camino y a nivel mundial doy clases desde los 14 años. Hay personas de hasta 80 años que entran a mis clases virtuales y lo único que pido es una colaboración con lo que puedan, no obligo. Hay personas que son pudientes y me depositan una cifra importante, hay otras que poco y también hay de los que no depositan nada. La verdad todo es bienvenido y yo hago con el Boys justamente eso. Del club no recibo nada.

¿En qué consiste tu trabajo con el equipo?

Entrenamientos funcionales, de peso corporal y fuerza. También de STRONG by Zumba que no tiene nada de baile. Dos veces por semana de peso corporal y luego un funcional en circuito que son movimientos corporales. La idea es generar resistencia con la fuerza y que los jugadores se sientan activos.

Explícame un poco más del STRONG by Zumba.

Es un nuevo formado, un entrenamiento funcional mezclado con las artes marciales de prioridad con la música. Se baila, pero también se hace sentadillas, patadas, saltos, estocadas, puños, planchas, pero guiados por la música. El objetivo es encontrarle una alternativa para seguir dándole movimiento al cuerpo en este tiempo de paralización. Con STRONG by Zumba trabajas musculación, fuerza. Es una hora de muy alta intensidad.

¿Y los jugadores responden bien a estos nuevos trabajos?

Sí. Para un equipo de fútbol como el Boys es importante, se hace una actividad divertida justamente en estos tiempos que los futbolistas están encerrados. La idea es que también te rete en la frecuencia cardíaca, aeróbica y anaeróbica. Es una rutina distinta. De hecho, en persona sería mejor pero de forma virtual ayuda mucho.

¿Crees que los técnicos deberían tomar nota y sumarles este nuevo formato a sus proyectos?

Yo creo que sí. Pero acá hay algo, lo ideal es hacerlo en una semana de descanso, en una fecha FIFA porque el deportista siempre necesitará tener movimientos, además ayuda a que los compañeros se compenetren en una actividad que no necesariamente tiene que ser fútbol.

A tu opinión, ¿qué consideras que le falta al futbolista peruano para crecer?

Hay que trabajar en la parte mental sobre todo a los chicos porque vendrán cosas nuevas para ellos. Que sepan diferenciar lo futbolístico como lo extradeportivo. Yo me enfoco en lo mental y en la salud en general.

¿Un trabajo de STRONG by Zumba sería ideal para una selección?

Difícil. Los jugadores de una selección llegan del extranjero y tienen el partido encima. Siendo realista no lo veo factible, no veo que el “Tigre” Gareca diga ‘vamos a hacer STRONG by Zumba hoy’. Nada que ver. No puede suceder en Eliminatoria, Copa América o Mundial. Ahora, supongamos que un jugador pueda hacer este entrenamiento durante sus vacaciones o recuperándose de una lesión, ahí sí podría ser

Durante la entrevista te noté muy entusiasmado en el mundo fitness, ¿qué nuevo lograste en esta nueva carrera que en el fútbol no pudiste conseguir?

Muchas cosas. Viajé a lugares en el mundo que nunca imaginé lograrlo. Fui a Indonesia, Europa, también estuve por Perú varias veces, Suiza, Paraguay, Buenos Aires. La verdad estoy muy agradecido con la vida.

La última, si entrenas STRONG by Zumba en cuarentena y supongamos que el campeonato se reinicia en dos semanas, ¿los jugadores estarán listos?

Todo está en la parte mental. Yo no creo que un programa de este formato o un entrenamiento funcional vaya ser parte central de un entrenamiento de un futbolista profesional, pero me parece super interesante la propuesta del Boys. Hace que los jugadores sigan estando activos, motivados y teniendo cosas diferentes. Las energías y predisposición de ellos ha sido espectacular, son un grupo bastante unidos. Imagínate que mañana aparezca la cura del Coronavirus. ¿Cómo te preparas después de haber estado encerrado dos meses? Ahí es donde entra la importancia del STRONG by Zumba, de innovar y seguiré estando preparado para lo que se venga después.

