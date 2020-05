Héctor Chumpitaz sobre partida de 'Perico' León: "Algún día nos juntaremos para volver a jugar"

Don Héctor Chumpitaz venció al coronavirus, ya está en su hogar terminando la recuperación junto a su esposa María Esther, también afectada por el virus, pero no pudo ocultar su profunda tristeza por la partida de Pedro Pablo 'Perico' León, amigo y con quien vivió la mejor época del fútbol peruano. Ambos fueron fundamentales en los años de gloria de nuestro balompié y quedando en el corazón de millones de hinchas.

"Tito" Chumpitaz, hijo del "granítico", fue el encargado de contar cómo le dijo a Don Héctor la lamentable noticia de la partida de 'Perico" León. "Me avisaron rápido y sabía que mi papá se iba a enterar así que era preferible prepararlo y decirle. Se puso muy triste, me dijo que era su amigo y no había pensado que podía pasarlo eso a él", dijo.

Luego, agregó. "Lo asumió, sabe que la vida es así a algunos les toca partir mucho antes pero dice que en algún momento se van a encontrar para volver a jugar juntos. Eso dice que han sido grandes amigos", expresó el hijo de "Chumpi" a Radio Ovación relatando los dichos de su padre.

Luego, "Tito" confirmó lo que viene para Héctor Chumpitaz y su esposa en cuanto a la recuperación del Coronavirus. "Es aproximadamente 10 días de aislamiento total, que es la mejor forma de no contagiar. Se han tomado las previsiones del caso, hay protocolos. Los dos fueron dados de alta. Le agradecemos a la clínica, al Minsa, hay un montón de gente que ha estado preocupada por la salud de mi padre y han ayudado a que el proceso sea de la mejor manera.Tenemos 'Chumpi' para rato", acotó.

Por último, en declaraciones a la misma radio, contó que "la administración de Universitario, con el señor Carlos Moreno, desde el primer momento estuvo en contacto con nosotros. El club siempre ha estado pendiente".