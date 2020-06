Raúl Leguía sobre el Indecopi: "Hay una clara intención de intimidarnos"

El organismo del Estado, el Indecopi, emitió un oficio en las últimas horas donde señalaba reconocer a Carlos Moreno como administrador de Universitario de Deportes e instaban a Solución y Desarrollo, exempresa que movió los hilos del cuadro crema, a entregar las sedes del club y, además, de mostrar su sorpresa por las acusaciones sobre una supuesta sobrevaloración de gastos en la elección de Cerro Largo de Uruguay como rival de la “Noche Crema”.

Dicho todo esto, el Gerente General de Solución y Desarrollo, Raúl Leguía, respondió fuerte al Indecopi y la emprendió contra el actual administrador de Universitario Carlos Moreno.

“Si alguien dudaba de que Indecopi jugaba para Gremco, creo que con este requerimiento no quedan dudas. Nunca he visto que Indecopi se pronuncie a través de una declaración de un programa. Al presidente de la Junta de Acreedores se le envió el caso, vamos a contestar este requerimiento como el informe que nos ha pasado Indecopi. Hay una clara intención de intimidar a Solución y Desarrollo", dijo Leguía en declaraciones a Radio Ovación.

Luego, manifestó que “personalmente no tengo nada con el señor Moreno, a mí no me ha perjudicado ni nada por el estilo. Acá hay una situación empresarial y hay que aclararlo, donde un señor que dice ser hincha de la 'U', ha permitido desistir de procesos importantes en favor de Gremco, el comercial donde se ve el peritaje, el constitucional donde se ve el Laudo, el contensioso donde se estaba el crédito de Gremco, ha permitido que Gremco desvíe fondos a su favor por más de siete millones, ha permitido a otras empresas de Gremco a que se lleve más de 200 mil soles, todo esto está con documentos ingresados a Indecopi. No tenemos la suerte que ellos tienen".

Como se sabe, el Indecopi le pide a Solución y Desarrollo entregar las sedes del club merengue pues el 15 de junio el Primer Equipo deberá de entrenar en la sede de playa de Campo Mar que tendrá que ser acondicionada bajo los protocolos sanitarios de la FPF. Además, la cancha del Estadio Monumental necesita de manera urgente mantenimiento para la reactivación de la Liga 1 en julio.

Por último, Leguía habló sobre la “Noche Crema” y los cuestionamientos sobre la operación de Jonathan Dos Santos. "Nos critican por lo de Dos Santos, pero nadie dice nada sobre los 70 mil dólares que se pagó por el jugador boliviano, que jugó 3 o cuatro partidos nada más", finalizó el exdirectivo crema.