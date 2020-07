Liga 2: Presidentes de clubes se reunirán con FPF el 12 de agosto

Los presidentes de la Liga 2 tienen mucha expectativa en el inicio del torneo de ascenso en el fútbol peruano. Arturo Sánchez,máximo dirigente de la Liga 2, señaló que el 12 de agosto se reunirán con la FPF para definir fechas tentativas.

"Conversamos con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol esta semana y estamos a la espera de que empiece la Liga 1, que es lo que nos pidió, ya que es la prioridad y si todo va bien nos reuniríamos el 12 de agosto para planificar lo nuestro", afirmó a Radio Ovación.

"Lo que tengo entendido de las conversaciones con los presidentes es que todos están preocupados, algunos están planificando una fecha de inicios de trabajo pero tenemos que esperar a la reunión del 12", agregó.

Sánchez manifestó que el inicio de la Liga 2 dependerá del buen desarrollo de la Liga 1 Movistar. La competencia de primera división empezará el viernes 7 de agosto con el partido entre Universitario de Deportes y la Academia Deportiva Cantolao.

"Tengo entendido que los primeros días de agosto se harán pruebas moleculares a los planteles de Liga 1, tenemos que esperar que todo vaya bien pero si no es así todo se complicaría con la Liga 1 y también lo nuestro, porque está claro que si no hay Liga 1 no hay Liga 2", sostuvo.

Finalmente, el presidente de la Liga 2 aseguró que todos los partidos del torneo de ascenso serán transmitidos por el Consorcio gracias a un contrato que existe con la Federación Peruana de Fútbol.

"Existe un contrato entre la Federación y el Consorcio para que se transmitan los partidos de Liga 2, nosotros no tenemos inconveniente en jugar en fechas diferentes a la Liga 1 para que los puedan pasar".