Javier Arce sobre Santiago Ormeño: "Yo lo veía como un jugador de futuro"

En los últimos días Santiago Ormeño se ha convertido en el centro de atención en México y Perú por su gran rendimiento en la Liga MX, tanto así que despertó el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al tener doble nacionalidad.

Actualmente el delantero de 26 años brilla con camiseta del Puebla donde es dirigido por Juan Reynoso, pero en 2019 tuvo un paso fugaz por el fútbol peruano.

Santiago Ormeño defendió la camiseta de Real Garcilaso —ahora Cusco FC— desde julio hasta octubre del año pasado antes de regresar a la 'Franja'. Allí coincidió con Javier Arce, quien contó a Líbero lo que sucedió con el atacante.

"Yo llego a Real Garcilaso en setiembre, la primera semana, y él ya estaba ahí. Sin embargo, cuando yo llego lo hago en un momento complicado, bastante difícil (luchando por no descender), y él ya por una decisión directiva prácticamente estaba alejándose del plantel. Por una serie de situaciones que habían pasado, que no quise entrar en detalles, simple y llanamente a mí me interesaba el tema deportivo", comenzó diciendo el director técnico.

"Él más de un mes no estuvo conmigo, estuvo entrenando sí. Un chico bastante joven, fuerte, bien en el juego aéreo, bastante grande, pero como te digo, yo lo veía como una cuestión de futuro porque en ese momento no andaba muy bien que digamos. Como que el período de adaptación le había costado bastante tiempo", acotó.

"Si mal no recuerdo creo que lo mandé un par de veces a reserva para ir viéndolo, pero en sí no tuvo muchas oportunidades conmigo, aparte por el tiempo. Es difícil tener que llegar a un equipo así, en circunstancias difíciles y de pronto no tienes la posibilidad de hacer crecer o ver crecer a un jugador que le costó adaptarse al fútbol peruano, pero que bien por él que le vaya bien ahora", agregó el estratega,

Mira el único gol de Santiago Ormeño con Cusco FC

Al ser consultado por si sería una buena opción —más adelante— para la selección peruana, Javier Arce respondió tajantemente.

"Para esto hay que tomar en cuenta que hay algunos jugadores que evolucionan rápido, hay que ver su evolución. De acuerdo a como lo vi yo el año pasado a como está ahora, ha evolucionado. Entonces, pienso que si tiene una buena temporada, está haciendo goles en México, que es un medio bastante exigente, indudablemente que sí es un jugador seleccionable, pero va a depender de la regularidad y el crecimiento que tenga. Para mí tiene un buen futuro, así que va a depender mucho de él", sentenció.

¿Ricardo Gareca tiene en su mira a Santiago Ormeño?

“Santiago Ormeño es peruano, cuenta con DNI. Recuerdo cuando vino a jugar en Perú por Cusco FC. No he hablado con Ricardo Gareca sobre él, pero seguramente lo está siguiendo. Mientras más jugadores haya seleccionables, él será el más feliz. Al crecer el universo se le facilita más el trabajo. Él sigue a todos los jugadores que muestren interés”, dijo hace unos días Juan Carlos Oblitas para Gol Perú.