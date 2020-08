Jorge Espejo: "En Sport Boys me pagaron con cheques sin fondo"

Jorge Espejo es un exfutbolista de Alianza Lima, Melgar, entre otros clubes, que decidió colgar los chimpunes en el 2009 para iniciar con mucha ilusión su camino como entrenador. Sin embargo, en su nueva faceta tuvo que pasar por situaciones no tan agradables.

En conversación con el diario "El Popular", Jorge Espejo dio a conocer un suceso lamentable que vivió cuando dirigió al Sport Boys del Callao en la segunda división del fútbol peruano: la directiva 'chalaca' le pagó con cheques falsos.

"En Boys no nos pagaban. En mayo del 2013 tomamos la punta de la Segunda luego de ganarle a Ormeño, pero después la directiva me pagó con dos cheques sin fondo. En junio quedé sin trabajo y no sabía qué hacer. Menos mal me llamaron de Cristal", señaló Espejo.

Asimismo, el popular 'Doctor' indicó que tras convertirse en el estratega del primer equipo 'rosado', se encargó de organizar las categorías inferiores. "Conseguimos cancha, ropa de entrenamiento, el sueldo de los entrenadores y hasta los rehidratantes. Eso me enseñó a no confiar mucho en los dirigentes", explicó.

Casi dirige en la Liga 1

Por otro lado, Jorge Espejo también contó que a finales del 2019 una escuadra que ascendió a la Liga 1 le realizó una propuesta para sumarse al plantel. "Lo más gracioso fue que en diciembre me llama la gente de Llacuabamba para dirigir, pero ya habían hablado con dos técnicos más para agarrar al equipo ese día", sostuvo.

"Estaba Néstor Clausen, Carlos Cortijo creo y mi persona. Justo cuando estaba camino al aeropuerto me llaman para decirme que no viajara porque la situación era esa. Al final llegó Clausen. Esas cosas solo pasan acá", añadió Espejo, quien no tiene en sus planes ponerse el buzo de la selección peruana.