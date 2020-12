Roberto Mosquera feliz por contar con equipo completo para enfrentar a Ayacucho

No se ve como favorito, pero sí como un rival difícil y se encuentra feliz por tener a la orden a todo su plantel para buscar el triunfo el sábado ante Ayacucho FC. Roberto Mosquera podrá disponer de sus habituales titulares comandados por Emanuel Herrera y Washington Corozo.



El estratega “celeste” no mandará mayores variantes en su esquema inicial enfocado en no desgastar al plantel jugando dos partidos de semifinal, sino vencen a Ayacucho. La única duda es definir si Christopher Olivares va como inicialista por la banda derecha.

“Nosotros hemos comenzado desde los últimos lugares y siempre hemos visto nuestro ascenso desde la humildad, no nos vemos como favoritos. Sabemos el potencial que tenemos, somos, somos difíciles de atacar y defender, la tabla lo dice, pero a pesar del lugar privilegiado que tenemos en la tabla, no podemos rotular como favoritos”, dijo en conferencia.

Por otro lado consideró que Ayacucho es un club que hizo méritos grandes para luchar junto a ellos la ilusión de salir campeón, por ello el partido será peleado para conseguir instalarse en la final del campeonato ante Universitario que esperará a su rival que será en partidos de ida y vuelta.

"Creo que el rival tiene un mérito asociado a la madurez del comando técnico de Ameli. Creo que Ayacucho se lo merece, no solo la ciudad que es hermosa. Creo que es una directiva que viene haciendo esfuerzos para dar muestras que han ido mejorando en infraestructura, modelo de juego y entrenadores que no se han ido equivocando".