Brutal mensaje de Luis Aguiar a Fernando Farah: "No les importa Alianza"

Luis Aguiar nuevamente se pronunció sobre la complicada situación de Alianza Lima, aunque esta vez no fue sobre el descenso, sino para responder y aclarar su salida del cuadro íntimo argumentando que fue él quien pidió su salida y no Mario Salas tal como lo dijo en su momento Fernando Farah.

"¿Mario salas pidió que me vaya? Jajaja ¡por favor! le pedí que me ayude a salir en condiciones normales para cuidar su trabajo y el del plantel porque si fuera por ustedes, de haber sabido que desde 2017 cuando me hicieron la famosa camita los que estaban en su momento, no hubiese vuelto", escribió el uruguayo Luis Aguiar en su cuenta de Instagram.

Incluso, Luis Aguiar criticó a la directiva íntima argumentando que solo se enfocan en los beneficios económicos, más no en el plantel ni el club.

"No les importa Alianza Lima, les importa los números y se olvidan que quienes ganan y ganaron todo ese dinero fueron los jugadores dentro ed la cancha con su gente puteando insultando alentando como sea pero como equipo grande ganador y no pensando solo en finanzas y beneficios numéricos....", precisó el charrúa.

¿Qué dijo Fernando Farah para molestar a Luis Aguiar?

Hace unas semanas atrás, Farah preciso que "Aguiar manifestó mucha incomodidad, tanta que el mismo profesor (Mario Salas) pidió que se vaya. Decía: “No puede ser que esté quejándose todo el tiempo””. Asimismo, también acotó sobre la inconformidad del uruguayo: “Tenía argumentos como que los borrachos juegan. Estaba cuestionando el manejo del profesor".