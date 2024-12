Gonzalo Sánchez tras su salida de Alianza Lima: "La decisión es aceptada por mi parte"

Alianza Lima decidió no renovarle el contrato a Gonzalo Sánchez , por lo que el jugador ya no será parte del club victoriano. En una entrevista con RRP, el futbolista habló de su salida y los planes que tiene a futuro.

"Fue muy doloroso lo que pasó el año pasado. Definitivamente mi contrato acababa el 30 de diciembre, se llegó a una extensión por mi recuperación. Las decisiones del club han sido no extender mi contrato más", dijo.

Asimismo, el joven delantero de 21 años señaló que le hubiera gustado quedarse más tiempo con los blanquiazules; sin embargo, lamentablemente el club no le renovó contrato.

"He venido meditándolo con mi familia, yo me voy muy feliz, por más que no haya sido la manera en que quería irme", precisó Gonzalo Sánchez, pues desea convertirse en un referente del cuadro blanquiazul.