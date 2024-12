Paolo Reyna, la figura de Melgar: “Quiero ser campeón y estar en la selección”

Yo voy tranquilo, sé que no he ganado nada, quiero dar más, y lo principal es que al equipo le vaya muy bien.

Sí, yo llegué a ‘Bolo0 porque jugaba en un equipo que se llamaba Mariscal Cáceres, justo nos tocó en el grupo de ‘Bolo’ e hice una buena temporada y de ahí me llama ‘Bolo’. Empiezo a jugar a mediados del 2016, a veces entraba y a veces no, pero ya en el 2017 jugué todo el año y justo hicimos partidos amistosos contra Alianza y Boys que estaba en Segunda. Contra Boys me fueron a ver los de Melgar y les gustó como jugaba, terminó el partido y nos encontramos afuera del estadio, hablaron con mis papás y el 2018 llego a Melgar. El que me impulsó fue mi tío y mi abuelo, sabían que era mi oportunidad.