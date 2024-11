Aguirre: "Vine a jugar segunda pero las cosas cambiaron y no es que me sentí orgulloso"

Asimismo, Wilmer Aguirre resaltó que, en primera instancia, fue contratado para disputar la Liga 2, pero como las circunstancias cambiaron, la mentalidad del equipo fue diferente, pero reveló que esa decisión no es que lo haya hecho sentir tan orgulloso. Sin embargo, explicó que esto es fútbol y lo bueno es que lograron salir campeones nacionales.

"Llegué a Alianza Lima para jugar segunda, esa era la realidad de ese momento. Luego me enteré que las cosas podían cambiar, el enfoque fue totalmente diferente. No es que me sentí tan orgulloso. Pero así es el fútbol y somos campeones", finalizó.