Ramos indicó que el arbitraje es malo para Alianza: "No sé si es porque salió campeón"

El defensor de Alianza Lima señaló que realizaron un gran partido, pero no estuvieron finos para concretar las situaciones claras. En cambio, Melgar aprovechó su única jugada clara de gol.

"Creo que el equipo jugó muy bien, Melgar aprovechó la que tuvo, fue gol y después el equipo siempre fue adelante, intentó jugar, llegó con ocasiones claras que no pudo concretar", analizó el defensor a GOL PERÚ.

"No se trata de encontrar el ritmo futbolístico, porque creo que lo estamos encontrando, debemos ser más sólidos en defensa y en ataque aprovechar lo que tenemos", puntualizó.

"No sé si es porque Alianza salió campeón el año pasado, pero el arbitraje para nosotros está siendo malo, no quiere que se tome como queja. Para mi no fue bueno el arbitraje, a los de Melgar siempre les favoreció y a nosotros todo amarilla", señaló Ramos.