Tras la clasificación de Alianza Lima a la Copa Sudamericana 2025, Fernando Gaibor no regresó de inmediato al país, sino que viajó a Ecuador para disfrutar de unos días de descanso. Allí fue sorprendido por la prensa local, que no dudó en preguntarle sobre su presente y futuro futbolístico.

El mediocampista ecuatoriano fue claro al señalar que su visita a Ecuador tiene fines personales y no deportivos: "Todo bien, son días de descanso. Hasta ahora, gracias a Dios, ha salido bien en Alianza Lima y espero seguir con ese camino", expresó en declaraciones para Teradeportes.

Fernando Gaibor habló el trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Consultado por el rendimiento del equipo y el trabajo de Néstor Gorosito, Gaibor elogió la planificación del técnico argentino, destacando que ha sabido manejar al grupo a pesar de las bajas que han sufrido. "La gestión de Gorosito ha sido muy buena. Ha hecho sacar un buen rendimiento al equipo. A pesar de las bajas, hemos tratado de sacar eso adelante. Esperamos que el próximo semestre sea aún mejor", declaró.

¿Fernando Gaibor dejará Alianza Lima y fichará por Emelec?

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando fue consultado sobre un posible regreso a Emelec, club donde brilló en temporadas pasadas. Su respuesta fue tajante: "No, no he recibido llamado de Emelec. En cuanto al club, deseo que salgan lo más pronto posible de este momento. A los chicos que están ahí, les digo que le den duro para poder salir adelante. Les deseo el mayor de los éxitos", concluyó.

Fernando Gaibor en Alianza Lima 2025

Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima hasta el final de la temporada 2025. Hasta el momento, no se ha informado si el club buscará renovar su vínculo más allá de esa fecha. El ecuatoriano jugó 24 partidos con la escuadra blanquiazul entre Copa Libertadores y Liga 1. A pesar de no haber marcado goles, Gaibor ha contribuido con asistencias clave y se ha mantenido como una pieza regular en el esquema de Gorosito.