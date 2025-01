Universitario: Gremco dejaría administración tras aprobarse Ley 31279

Aunque el dispositivo no es claro en algunos puntos, la Suna t deberá iniciar en breve el proceso de selección del nuevo administrador del club crema pese a que Gremco señaló en varias ocasiones que la ley no los afecta ni incluye.

Si bien los últimos días se abrió una discusión sobre si la Ley 31279 aplicaba o no a Universitario, debido a los cambios a última hora que se hicieron en el Congreso, fuentes bien informadas indican que la SUNAT está por iniciar el proceso para seleccionar a los nuevos administradores de la U y el Boys.

Sin embargo, desde las filas de Gremco señalan que el Congreso decidió hacer un cambio de última hora. La postura es clara y eta disposición no los afecta en lo más mínimo. "Al momento de aprobar la ley se decidió no concluir en el texto final a la ley 27809 y dispuso que la norma suspende los procedimientos concursales regulados por las leyes 29862 y 300 64, a la que no está sujeta la 'U'"