Zúñiga rompió su silencio: “La hinchada de Alianza Lima se me vino encima” - VIDEO

Tal es así que el futbolista no terminó su contrato y terminó marchándose por la puerta falsa de Alianza Lima sin haber anotado goles . Ahora último, el mismo Cristian Zúñiga salió al frente para explicar por qué no destacó en el fútbol peruano.

“Lastimosamente, la pandemia hizo que todo se ponga difícil. Me costó la para. Es diferente trabajar en casa que con tus compañeros. La conexión se perdió. La reanudación del torneo me costó”, empezó diciendo el colombiano.

Luego, Zúñiga agregó lo siguiente: “El cambio de técnico (llegada de Salas), me cambiaron de posición... entré en desconfianza, no creía en mí. Solo jugaba cinco minutos y a veces ni convocado. La hinchada también se me vino encima, pero seguí trabajando".