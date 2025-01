Nelson Cabanillas sobre altercado con Kevin Quevedo: "Comenzó a insultarme"

"Kevin Quevedo pensó que por conocerlo no iba a entrarle fuerte. Comenzó a insultarme, me dijo que luego del partido nos vemos. No me agredió, yo decidí ignorarlo pero salieron los más grandes a sacar cara por mí ", sostuvo Nelson Cabanillas en RPP Noticias.

"Mi representante no me ha comunicado nada de San Luis de Chile y conmigo tampoco han hablado. Siendo hincha de la U me gustaría quedarme y salir campeón. Creo que en esta semana iban a empezar las conversaciones con la mayoría de jugadores, todavía no he hablado nada", acotó.