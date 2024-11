Alianza Lima: Erinson Ramírez y las ganas de volver a vestirse de 'Blanquiazul'

Las ganas nadie se las quita. Erinson Ramírez no pudo ocultar las ganas que tiene de volver a vestir los colores de Alianza Lima, club el cual también es hincha desde pequeño. "No sé si volveré a Alianza Lima, es un tema que lo ve mi representante. Si me lo preguntan, yo sí quiero retornar porque soy hincha y daría la vida por Alianza", declaró el jugador a Match Deportes.