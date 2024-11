Rainer Torres: "Es complicado que Vargas vuelva jugar por la edad"

Rainer Torres , exvolante de Universitario de Deportes , dio su punto de vista con respecto al posible retorno de Juan Manuel Vargas con camiseta 'Crema'. La respuesta por parte del 'Motorcito' no fue muy alentadora para 'El Loco', ya que este se encuentra sin ritmo futbolístico desde hace tres temporadas.

"Es medio complicado. Cuando llegas a cierta edad y no haz venido trabajando durante años, la situación no es favorable. Sobre todo para ponerse uno mismo en forma de cara a la competencia. Pese a que Paolo Guerrero o Jefferson Farfán tienen la misma edad, ellos están actualmente activos y no han parado. Tener una lesión o tener una para larga a esa edad, es demasiado complicado", declaró en A Ras De Cancha de LR+.