¿Dirigirá la Liga 1 2022? Jorge Luis Pinto confirmó su llegada a Lima en febero

Por esa razón, el entrenador colombiano no dudo en referirse al último título que consiguió la escuadra blanquiazul, asegurando que le dio una alegría inmensa por haber visto, nuevamente, alzar el trofeo nacional al conjunto íntimo en este 2021.

"Me recordó la final de nosotros en el primer torneo, me encantó, me llamó todo el mundo. Fue una felicidad inmensa ver nuevamente a Alianza Lima campeón", fue lo que mencionó en Radio Ovación.