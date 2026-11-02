Atlético Grau presentó camiseta conmemorativa por los efectos del Fenómeno de El Niño

En la previa de su trascendental compromiso frente a Universitario de Deportes, Atlético Grau sorprendió al público y a los espectadores al presentar una inédita indumentaria manchada. La vestimenta llamó de inmediato la atención por su particular diseño, el cual alude directamente a la altura exacta a la que llegó el agua en Piura durante las devastadoras inundaciones registradas en el año 2017.

La presentación del uniforme especial sirvió como una plataforma de concientización social impulsada por el cuadro Albo. La institución piurana aprovechó la alta expectativa y los reflectores del choque ante el conjunto crema para visibilizar una problemática recurrente en la zona norte del país, utilizando el fútbol como una herramienta de impacto comunitario y memoria colectiva.

Cabe recordar que el Fenómeno de El Niño es un evento climático recurrente que genera lluvias intensas e inundaciones severas en la región. Con esta iniciativa, el Patrimonio de Piura busca mantener fresco el recuerdo del impacto sufrido hace casi una década y llamar a la prevención ante los constantes riesgos climáticos que amenazan a su población.