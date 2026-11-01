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Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 2 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos
Este lunes 2 de noviembre se realizarán interesantes encuentros en los principales torneos de nuestro continente como en la Liga 1 2026, la Liga Profesional de Argentina y Chile; además de que se jugará la Premier League, Bundesliga, LaLiga y Ligue 1, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda completa con los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Sport Huancayo vs Melgar
|11.00 a. m.
|L1 Max y L1 Play
|UTC vs Deportivo Garcilaso
|1.15 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Sporting Cristal vs FC Cajamarca
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo de A Coruña vs Osasuna
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Lorient vs Brest
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Newcastle vs Everton
|3.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Sassuolo vs Fiorentina
|12.30 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Atalanta vs PArma
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Defensa y Justicia vs Independiente
|5.00 p. m.
|Disney+
|Platense vs Central Córdoba
|5.00 p. m.
|Disney+
|Atl. Tucumán vs Argentinos Jrs.
|7.15 p. m.
|ESPN y Disney+
|Independiente Rivadavia vs Banfield
|7.15 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Tomayapo vs Blooming
|4.15 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Bragantino vs Santos
|6.00 p. m.
|Fanatiz y SporTV
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Limache vs Audax
|4.00 p. m.
|Max y TNT Sports
|Dep. Concepción vs Palestino
|6.30 p. m.
|Max y TNT Sports Premium
Partido de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Águilas Doradas vs Fortaleza
|4.05 p. m.
|RCN y Win+
|Atl. Bucaramanga vs Atl. Nacional
|8.15 p. m.
|RCN y Win+
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