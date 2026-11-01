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Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 2 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este lunes 2 de noviembre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este lunes 2 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 2 de noviembre se realizarán interesantes encuentros en los principales torneos de nuestro continente como en la Liga 1 2026, la Liga Profesional de Argentina y Chile; además de que se jugará la Premier League, Bundesliga, LaLiga y Ligue 1, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda completa con los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo vs Melgar11.00 a. m.L1 Max y L1 Play
UTC vs Deportivo Garcilaso1.15 p. m.L1 Max y L1 Play
Sporting Cristal vs FC Cajamarca3.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Deportivo de A Coruña vs Osasuna3.00 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Lorient vs Brest2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Newcastle vs Everton3.00 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Sassuolo vs Fiorentina12.30 p. m.ESPN 3 y Disney+
Atalanta vs PArma2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Defensa y Justicia vs Independiente5.00 p. m.Disney+
Platense vs Central Córdoba5.00 p. m.Disney+
Atl. Tucumán vs Argentinos Jrs.7.15 p. m.ESPN y Disney+
Independiente Rivadavia vs Banfield7.15 p. m.Fanatiz y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Tomayapo vs Blooming4.15 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Bragantino vs Santos6.00 p. m.Fanatiz y SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Limache vs Audax4.00 p. m.Max y TNT Sports
Dep. Concepción vs Palestino6.30 p. m.Max y TNT Sports Premium

Partido de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Águilas Doradas vs Fortaleza4.05 p. m.RCN y Win+
Atl. Bucaramanga vs Atl. Nacional8.15 p. m.RCN y Win+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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