Club donde juega futbolista peruano se perfila a firmar a Edinson Cavani: "En el radar"

Edinson Cavani podría volver a la actividad futbolística con un nuevo desafío en Sudamérica. Tras su salida de Boca Juniors, el delantero uruguayo aparece como una de las alternativas que analiza un club en donde juega un futbolista peruano para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027: estamos hablando de Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde juega Jesús Pretell.

Club donde milita jugador peruano se perfila a fichar a Edinson Cavani

La información fue revelada por la periodista María José Flores, quien señaló que el experimentado atacante se encuentra en el radar del conjunto ecuatoriano. La directiva de LDU estaría evaluando la incorporación de Cavani ante la inminente salida del brasileño Deyverson, quien no continuaría en el club para la próxima campaña.

LDU de Quito de Jesús Pretell busca el fichaje de Edinson Cavani

"Edinson Cavani está en el radar de Liga Deportiva Universitaria como opción para la próxima temporada. El atacante, sin actividad desde su salida de Boca, es apuntado como alternativa ante la salida de Deyverson en diciembre", informó la comunicadora.

De esta manera, el equipo universitario analiza la posibilidad de sumar a un delantero con amplia trayectoria internacional. Sin embargo, por el momento, Cavani aparece como una opción en carpeta y no existe una confirmación oficial sobre su posible llegada a Ecuador.

¿Cómo le va a Jesús Pretell en LDU de Quito?

Desde la temporada 2026, Jesús Pretell integra el plantel de LDU tras arribar desde Sporting Cristal por pedido del exentrenador Tiago Nunes. El mediocampista peruano acumula 44 encuentros disputados, en los que ha marcado dos tantos y ha brindado dos asistencias, por lo que es considerado por los hinchas uno de los refuerzos más destacados de la campaña.