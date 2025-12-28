Edinson Cavani recordó gol errado ante Viscarra con fuerte mensaje: "Contra Alianza…"
El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, se pronunció sobre aquel gol que falló ante el arco de Alianza Lima que pudo darle la clasificación.
Los hinchas de Boca Juniors vivieron un 2025 con muchos altibajos, pues iniciaron con la temprana eliminación de la Copa Libertadores enfrentando a Alianza Lima. Precisamente, sobre aquel partido contra los blanquiazules en La Bombonera, Edinson Cavani recordó su gol errado de manera increíble.
Pablo Lavandeira sacude el mercado tras ser anunciado por rival de Alianza Lima: "Hasta fines de 2027"
Como se recuerda, el atacante uruguayo tuvo en sus pies la posibilidad de evitar los penales, pero no pudo empujar el balón al fondo del arco victoriano, pese a que se encontraba solo. El compromiso en casa fue de vital importancia para el cuadro argentino, pues una eliminación en esta fase no solo representaba un fracaso deportivo, también significaba quedar fuera de todo torneo internacional.
¿Qué dijo Edinson Cavani sobre gol fallado ante Alianza Lima?
“Ese gol yo me acuerdo, contra Alianza Lima, yo la analicé mil veces porque no nos había dado la chance de pasar, pero fue una situación en la que tuve que picar al primer palo, chocar y caer con el defensor, girar y levantarme rápido y eso muchas veces es cansado. Y le tiré la patada, pero sí, la tiré por instinto; se la tiré tarde”, dijo en conversación con DSports Verano.
(Video: DSports)
