FBC Melgar confirmó que no será transmitido su próximo partido y genera molestia de hinchas

El momento de FBC Melgar no es el mejor pese a que se mantienen en el liderato del Torneo Apertura 2025 , pues vienen de sumar su tercera derrota seguida tras caer goleado ante Universitario . Sumado a esto, el club y los hinchas arequipeños han quedado indignados al revelarse una mala noticia para sus intereses.

Para la presente temporada, el club 'Rojinegro' también disputará la Liga Femenina , donde también tiene el objetivo de ser campeones nacionales. Por el momento, han comenzado de la mejor manera ya que golearon 5-0 a UNSAAC de local y empataron 1-1 contra Defensores de Ilucán en Huamachuco. Sin embargo, este martes dio a conocer que su próximo encuentro en el torneo frente a Mannucci en Arequipa no será transmitido por televisión.

" Tomamos conocimiento que no se realizará la transmisión del partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Femenina: FBC Melgar vs Carlos A. Mannucci . Por esta razón, solicitamos formalmente a la Federación Peruana de Fútbol la autorización para poder transmitir el encuentro a través de nuestras plataformas oficiales. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada, limitando nuevamente el alcance y la exposición que esta disciplina necesita para seguir creciendo", se lee en la misiva publicada en sus cuentas oficiales.

FBC Melgar informó que su próximo partido por la Liga Femenina no será televisado. Foto: FBC Melgar

Asimismo, Melgar lamentó que los organizadores del campeonato no le permitan televisar su compromiso contra Mannucci. "Desde FBC Melgar lamentamos profundamente esta postura, que va en contra de todo esfuerzo por impulsa el desarrollo del fútbol femenino", sentenció el club en el comunicado.

La noticia no ha caído para nada bien en los aficionados del elenco 'Dominó', quienes manifestaron su molestia en el ciberespacio con contundentes mensajes. "Una raya más al tigre", "Qué más se puede esperar de la nefasta FPF", "¿Por qué no dejan transmitir partidos si no lo harán ustedes, cag*** de m***?" y "Hay que enjuiciar a la federación y la Lozano", son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.