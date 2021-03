Selección peruana: Gareca espera con ansias la vuelta de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero está listo para reaparecer en las canchas luego de siete meses tras recuperarse de una operación en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. El delantero peruano jugará este domingo ante Ypiranga FC por el Campeonato Gaúcho y volverá a prender la ilusión en los miles de hinchas del Inter de Porto Alegre.

El “Depredador” cuenta con la confianza del nuevo técnico, el español Miguel Ángel Ramírez, quien ha señalado que Paolo es un jugador de calidad que cualquiera quisiera dirigir. Guerrero también será convocado para los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela que se jugarán en junio.

El comando técnico de la selección peruana y los seguidores de la Blanquirroja también estarán a la expectativa del desempeño de Paolo, quien estaba considerado en la lista preliminar de Gareca para la fecha doble de marzo que se suspendió. De hecho, el Inter tiene la carta de convocatoria ante una eventual autorización de FIFA para jugar amistosos.

Cabe señalar que el Foro Mundial de Ligas pidió a FIFA que no se jueguen amistosos internacionales en marzo, pero en Zúrich aún no deciden. Gareca está a la expectativa. En caso FIFA no autorice los partidos, el "Tigre" convocaría jugadores locales para trabajar en Videna o jugar ante un sparring del medio.

Carrillo dice presente

De otro lado, André carrillo continúa en buena forma en la Pro League de Arabia Saudita, cuando no anota asiste y así lo reafirmó el triunfo de Al-Hilal 4-2 sobre Al-Wahda por la jornada 23. El cuadro azul se impuso con triplete de Gomis (35’, 55’ y 77’,) y Vietto (36’), la “Culebra” asistió para este último previa recuperación del balón.

Con esto Carrillo sumó 5 pases-gol y registra 6 goles en el torneo. El delantero es el actual goleador de la Blanquirroja en las Eliminatorias con tres anotaciones. Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, señaló que por su nivel de juego "debería enfocarse en Real Madrid, Manchester City o Arsenal".