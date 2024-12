Aldo Corzo se agrandó en el baile: "Yo soy más carismático que Lapadula"

Distintos elementos de la Blanquirroja dieron su opinión al respecto, pero ahora le llegó al turno al propio Aldo Corzo, quien no dudó en su respuesta.

"Yo no he visto mucho bailar a Lapadula. De lo poco que he visto, normal, se defiende, pero yo creo que soy más carismático. Yo creo que por ahí gano", dijo el defensor de 32 años para la FPF Play.