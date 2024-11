"O falta uno o sobra otro": el polémico mensaje de Zambrano tras el empate de Perú

La selección peruana no pudo ante su similar de Uruguay y apenas alcanzó un tibio empate que termina complicando sus chances de ir al Mundial Qatar 2022. Esto no pasó desapercibido para Carlos Zambrano quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para enviar un polémico mensaje.

Resulta que el 'León' estuvo muy pendiente de lo que pasó en el Estadio Nacional de Lima y salió con todo. El defensor de Boca Juniors no estuvo convocado en esta fecha triple por Eliminatorias Qatar 2022 y acabado el encuentro entre peruanos y uruguayos dejó un mensaje en redes sociales .

Carlos Zambrano deja controversial mensaje tras empate de Perú con Uruguay

Los miles de seguidores que reúne el 'León' no se hicieron esperar e interactuaron con su mensaje en el que muchos le mostraron su apoyo y exigieron su pronto llamado. Recordemos que el empate 'charrúa' llega tras un error de Anderson Santamaría que intentó salir por el medio y fue interceptado por Giorgian de Arrascaeta que luego puso el 1-1.

La polémica también se desata porque el cuestionado defensa nacional es también visto como los mejores; para Ricardo Gareca la decisión de no llamarlo pasa por un tema deportivo y no personal. Esto teniendo en cuenta que se especula el no llamado producto de la expulsión que sufrió Zambrano tras un codazo a Richarlison en el duelo con Brasil en Lima también por Eliminatorias Qatar 2022.