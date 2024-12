Jhilmar Lora sobre su posible debut en las Eliminatorias: "Estoy listo para jugar"

"Sigo preparándome y me encuentro listo para cuando el profesor Ricardo Gareca me quiera utilizar en la selección peruana", dijo el lateral derecho de Sporting Cristal en RPP Noticias.

"Ahora hay mayor posibilidad de jugar en la selección peruana y tengo mucha ilusión de poder sumar minutos. Si es que me toca estar, creo que estoy preparado. Converso con Luis Advíncula, a veces me bromea y también me aconseja de vez en cuando", sostuvo el joven defensor nacional.