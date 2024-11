Gallese con el objetivo claro en el Perú vs. Colombia: "Tenemos que ir a ganar"

"Me estoy poniendo físicamente bien para los partidos que vienen. Se está hablando con el club para quedarme aquí hasta que terminen las Eliminatorias. Seguro me voy a quedar hasta que acaben las Eliminatorias en febrero", declaró a Ovación.

En cuanto a la supuesta dificultad que se encontraría al jugar ante Colombia , a las 4.00 p. m., en el calor de Barranquilla, el portero de la Blanquirroja sostuvo que no encuentra inconvenientes al respecto, pues solo quiere ganar.

"No hay problema con el horario. Lo único que sabemos es que tenemos que ir a ganar. Va a ser un partido bastante cerrado", expresó Pedro Gallese . Además, cotó que es probable que se quede entrenando en la Videna hasta después de los partidos con Colombia y Ecuador.

"Por lo conversado con Orlando City, ellos quieren que me quede. Me comentaron que me iban a llamar o escribir, estoy esperando. Siempre uno quiere lo mejor y vamos a esperar lo mejor", manifestó el 'Pulpo'.