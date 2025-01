André Carrillo: "Yerry Mina no se cortaba las uñas para 'clavárselas' a Paolo Guerrero"

Para el conductor del programa, el central colombiano es una persona "antipática e insoportable". Dicho ello, André Carrillo no se quedó atrás y contó una breve anécdota de lo que hizo Yerry Mina cuando enfrentó a la Selección Peruana , y más cuando tuvo que marcar a Paolo Guerrero .

"Tú no lo has visto. Con Paolo Guerrero cuando juega, él no se corta las uñas. Le clava las uñas todo el partido", contó André Carrillo.