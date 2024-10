¡Hora decisiva! La Selección Peruana alista convocatoria con Gianluca Lapadula a la cabeza

Gianluca Lapadula no jugó esta fecha con Benevento en la Liga B de Italia, pero esto no le impedirá comandar la lista de 30 jugadores que convocará Ricardo Gareca el próximo viernes 11 de marzo para la última fecha doble de Eliminatorias donde se definirá el destino de la bicolor si es que estará presente o no en la Copa del Mundo Qatar 2022.