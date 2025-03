'Chiquito' Flores lapidó a Óscar Ibáñez y pidió nuevo DT para Perú: "Me gusta, es 'aliancista'"

Óscar Ibáñez hará su debut oficial como nuevo técnico de la selección peruana ante Bolivia. El ex Universitario reemplazó en el cargo al uruguayo, Jorge Fossati hasta el final de las Eliminatorias 2026 y tratará de que la 'Bicolor' pueda alcanzar la repesca a la siguiente cita mundialista.

La reciente elección de Ibáñez en la 'Blanquirroja' generó diversas opiniones en los hinchas, y especialmente por parte de exjugadores del balompié nacional como Juan Flores. Al respecto, mediante una entrevista con el programa de YouTube 'Que tal Cancha', 'Chiquito' sorprendió a los fanáticos ya que cuestionó la designación del estratega en este nuevo cargo con un potente comentario.

"Como arquero fue bueno, pero como entrenador no ha ganado nada. Siempre ha entrenado equipos de mitad de tabla. No ha terminado una temporada con ningún equipo. Como arquero lo felicito y aplaudo. He aprendido mucho de él, mirándolo sin que me aconseje", precisó.

Bajo ese mismo contexto, el exguardameta nacional recordó el paso del 'Cabezón' Reynoso en la selección peruana, y no dudó en pedir mayor oportunidades a técnicos peruanos, en lugar de estrategas foráneos.

"Acá en Perú le damos mucha oportunidades a los extranjeros. ¿Por qué no le damos a un peruano? Se la dimos a Juan Reynoso y no es que fracasó, sino que no tuvo oportunidad de ensamblar ese equipo", añadió.

'Chiquito' Flores pidió a 'Chicho' Salas como nuevo DT de la selección peruana

Finalmente, tras las recientes críticas contra Óscar Ibáñez, el popular 'Chiquito' Flores postuló al ex Alianza Lima, Guillermo Salas al cargo de director técnico. De hecho, en sus declaraciones manifestó que, 'Chicho' es un buen estratega, y debería tener una oportunidad en el combinado nacional.

'Chiquito' Flores elogió a Chicho Salas y lo propuso como DT de Perú/Foto: LÍBERO