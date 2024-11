¡Lo dijo todo! Yotún y su polémica frase con la que rechazó la oferta de Alianza y otros equipos

" Llegar al Sporting fue una decisión totalmente mía. Jugar la Liga y la Copa Libertadores es importante, igual que volver a encontrarme con mi gente, con mi casa. Por mí me quedaría toda la vida. Este año hay muchas cosas por concretar. Estoy enfocado en el día a día y meterme al grupo. No quiero enfocarme en lo de más adelant e", declaró Yoshimar Yotún en conferencia de prensa.

"Estoy bien. No he parado de entrenar desde el último partido de Eliminatorias. Me siento bien, ya conozco el método de trabajo del profesor Roberto Mosquera y a mis compañeros. Estoy muy feliz y tengo ganas de pisar la cancha y dar lo mejor con Sporting Cristal", finalizó.