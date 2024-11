Yoshimar Yotún: "No es un retroceso volver a vestir la camiseta de Sporting Cristal"

Lo tiene claro. Sporting Cristal presentó en conferencia de prensa a Yoshimar Yotún como su flamante refuerzo para esta temporada 2022. El volante comentó, entre otras cosas, que no es un retroceso retornar al fútbol peruano y vestir la casaquilla 'Rimense'. Institución en el que actualmente es un referente.

"No creo que sea un retroceso (volver al fútbol peruano). Siempre es bueno estar en casa. Me siento en casa. Mi familia está feliz, yo estoy feliz. Para mí no es ningún retroceso. Estoy muy feliz de estar aquí", declaró Yoshimar Yotún en conferencia de prensa.