Paulo Autuori enfureció sobre rumores de su salida de Sporting Cristal: "Tonterías..."

Sporting Cristal atraviesa un momento complicado en la temporada, lo que ha generado duras críticas por parte de sus hinchas. La reciente derrota por 0-1 ante Cerro Porteño los dejó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores. Tras el tropiezo, el técnico celeste, Paulo Autuori, fue consultado por los rumores sobre una posible salida del club y no dudó en mostrar su molestia ante la situación.

Paulo Autuori enfureció al ser consultado sobre una posible salida de Sporting Cristal

En medio de un complicado momento para Sporting Cristal, los rumores sobre una posible salida del estratega brasileño han comenzado a tomar fuerza. Sin embargo, Autuori fue consultado por este tema en conferencia de prensa y se mostró visiblemente molesto, calificando estas versiones como "tonterías".

"No voy a responder tonterías. Yo soy un hombre que tengo palabra, no necesito hablar de eso. Hoy día la gente habla lo que quiere, uno ve redes sociales, analiza y salen un montón de tonterías como esa (sobre los rumores de su salida), me rehúso a hablar de este tema", respondió con firmeza.

Video: L1 MAX

¿Paulo Autuori podría abandonar a Sporting Cristal?

Y es que, pese a que a penas lleva 5 partidos dirigiendo al elenco bajopontino, en las últimas semanas han surgido rumores que ponían a Paulo Autuori fuera del banquillo celeste. Pues, recientemente, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, informó que el brasileño podría salir del equipo si no llegan refuerzos a mitas de año.

"Autuori no va a pelear el clausura con estos jugadores. Ahorita lo aguanta, trata de hacer lo mejor posible, pone la cara. Pero si no le refuerzan el equipo a medio año se va a ir. Autuori no se va a quedar a pelear el Clausura con un tenedor", mencionó con anterioridad Rebagliati.