'Joya' de Sporting Cristal dejó impactantes palabras tras su debut: "Para los dirigentes..."

Sporting Cristal se hizo fuerte como local en el Estadio Alberto Gallardo y superó 2-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025. Ya sin chances de levantar el título, el DT Paulo Autuori decidió apostar por las canteras e hizo debutar a una de sus jóvenes promesas, Duham Ballumbrosio, quien dejó impactantes declaraciones tras su estreno en el fútbol profesional.

Después del pitido final, la 'joya' del cuadro celeste fue abordada por la transmisión oficial del encuentro y no ocultó su felicidad por haber debutado a nivel profesional. En sus palabras destacó todo lo que hizo el club de La Florida en su formación y señaló lo orgulloso que está tanto él como su familia y dirigentes por este logro.

"Es imposible explicar todo el sentimiento que tengo ya que estoy aquí desde los 12 años. Cristal me ha visto crecer, me ha desarrollado, me ha dado todo y estar aquí es un orgullo para mí, para mi familia, los dirigentes y los que confiaron en mí. Este es un pequeño paso para que comience así mi gran carrera", declaró con una sonrisa en su rostro en entrevista con L1 MAX.

Ballumbrosio no sintió nervios por su debut

El futbolista de 17 años afirmó no haberse sentido nervioso cuando se enteró que iba a arrancar como titular, por delante de nombres como Jhilmar Lora o Leandro Sosa; pero si con la ansiedad de poder pisar la cancha y demostrar su valía por primera vez en la Liga 1. Además, hizo hincapié en el apoyo que recibió por parte de sus compañeros de equipo.

"Ya tenía algo pensado porque los compañeros me apoyan muchísimo. No sentí nada de miedo, pero sí estuve ansioso. No he podido dormir de la ansiedad de querer jugar ya y esto apenas comienza", agregó el elemento más joven de la plantilla principal del conjunto bajopontino.

¿Quién es Duham Ballumbrosio?

Duhan Ballumbrosio es un futbolista categoría 2008 que se desempeña como lateral derecho. Pertenece a la reconocida familia dedicada al arte del mismo apellido y es pariente de los hermanos Roberto y Joao Villamarín. Receintemente cumplió 17 años de edad y tras tener actuaciones destacadas en la Copa Federación 2025, el comando técnico rimense decidió subirlo al primer equipo y hace un par de jornadas contra Deportivo Garcilaso recibió su primera convocatoria.

No obstante, recién contra Comerciantes Unidos cumplió con el sueño de debutar en el fútbol profesional, Estuvo en cancha 79 minutos, donde realizó dos despejes, tres intercepciones, dos entradas exitosas para recuperar el balón, dio el 75% de pases precisos (24 de 32) y ganó dos duelos en el suelo de seis; estadísticas por las cuales Sofascore le dio una calificación de 6.9 puntos.

Duham Ballumbrosio debutó con Sporting Cristal y jugó 79 minutos ante Comerciantes Unidos. Foto: Sporting Cristal

Paulo Autuori y sus palabras por el debut de Ballumbrosio

Uno de los más emocionados con el estreno a nivel profesional de Ballumbrosio fue Paulo Autuori, quien analizó su desempeño y elogió su sobriedad a la hora de jugar. "Me quedó muy contento, el fútbol necesita esto. Duham, un jovencito, hace un partido sobrio, con claridad", declaró en conferencia de prensa.