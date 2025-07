Sporting Cristal remece el mercado firmando a figura de Colombia: "Le damos la bienvenida..."

Sporting Cristal no logró tener el mejor inicio de año y no logró hacerse con el título del Torneo Apertura 2025. Conscientes de que ya no tienen margen de error, la directiva se mueve en el mercado de pases para repotenciar el primer equipo y así buscar campeonar en la Liga 1. No obstante, los rimenses también apuntan a reforzar su escuadra femenina, luego de haber caído en las semifinales.

Precisamente, Sporting Cristal viene haciendo varias modificaciones en su plantel femenino en medio de su preparación para afrontar el Torneo Clausura de la Liga Femenina. En ese sentido, con la finalidad de pelear por el título a final de temporada, el cuadro del Rímac acaba de anunciar la llegada de Danna Lambraño.

Mediante un video en sus redes sociales, el club hizo oficial la llegada de la futbolista colombiana de 22 años por todo el 2025, y le dieron la bienvenida al cuadro 'Cervecero'. "¡Bienvenida al Rímac, Danna! Le damos la bienvenida a Danna Lambraño, quien se desempeñará como defensa durante todo 2025", publicaron.

De igual manera, en el material audiovisual se aprecia que Danna Lambraño fue recibida por sus compatriotas Joselyn González y Karol Murcia, quienes le entregaron una camiseta de Sporting Cristal y le dedicaron un emotivo mensaje: “Te entregamos esto con cariño, así empiezas una nueva historia con la celeste”, expresó Murcia. “Bienvenida a la familia”, añadió González.

Danna Lambraño: ¿En qué posición juega y de dónde viene?

Danna Lambraño es una futbolista de 22 años nacida en Colombia, que se desempeña como defensa central y cuenta con experiencia profesional en clubes como La Equidad y Boyacá Chicó de su país natal.

Además, tras haber brillado desde temprana edad fue elegida para integrar la selección Sub-20 de Colombia, con la que participó en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Lambraño llega a Sporting Cristal proveniente de La Equidad de Colombia, club donde durante esta temporada logró disputar 15 encuentros y aportó con 2 anotaciones.